Al Qaeda: "vento negro da morte" está chegando aos EUA O e-mail em que a organização terrorista Al-Qaeda assume a autoria dos ataques de hoje em Madri diz que o grupo está preparando um grande ataque contra os EUA. "Anunciamos a boa notícia para os muçulmanos do mundo de que o ataque do vento negro da morte, o esperado ataque contra a América, está agora em seu estágio final ? 90% pronto ? e virá em breve, pela vontade de Deus. Os fiéis ficarão contentes com a vitória de Deus". O e-mail foi enviado ao jornal árabe Al-Quds Al-Arabi em Londres cerca de 12 horas depois dos ataques terroristas em Madri. O documento também diz que outro esquadrão da Al-Qaeda, o Jund al-Quds ("soldados de Jerusalém"), executou o atentado de terça-feira contra uma loja maçônica em Istanbul. "Todos os maçons teriam sido mortos, mas houve um problema técnico. Com isso, como Deus quis, apenas três foram mortos", fala o texto. O e-mail prevê que o Iêmen será o próximo campo de batalha para os EUA, depois do Afeganistão e do Iraque: "A liderança da (Al-Qaeda) decidiu que o Iêmen será o terceiro pântano da América, o opressor desta era." "Nós choramos junto com as famílias", diz Bush a Aznar "É um acerto de contas com a Espanha", diz Al Qaeda França eleva nível de alerta antiterrorismo Al Qaeda assume atentados em Madri, diz TV dos EUA Polícia de Madrid encontra pistas envolvendo árabes "Vi o horror", diz testemunha dos atentados em Madri 11 de março vira dia das vítimas do terrorismo na Europa Atentados derrubam bolsas européias; Madri cai 2,18% ETA não cometeu atentados, garante político basco Jornais espanhóis abrem acesso via Web para noticiar atentado Lula envia mensagem de condolências ao rei Juan Carlos ONU e papa condenam atentado em Madri Já são 186 os mortos em Madri. Número pode crescer Jornal espanhol compara atentados de hoje a 11 de setembro Partidos espanhóis encerram campanha política Governo da Espanha monta central de informações Ministro acusa ETA por atentados que mataram 173 em Madri Contagem de mortos já chega a 172 em Madri Número de mortos nos atentados em Madri chega a 131 Atentados matam pelo menos 62 nos trens de Madri Explosões no trem de Madri deixam pelo menos 5 feridos