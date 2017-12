Al-Qaida promete ataques para sacudir o inimigo A Al-Qaida no Iraque prometeu neste domingo realizar ataques de larga escala que irão "sacudir o inimigo", depois do assassinato de seu líder Abu Musab al-Zarqawi, segundo informou a tevê Sky News. Ele foi morto durante ataque dos soldados norte-americanos. O grupo, em nota divulgada na internet, disse que seus dirigentes se reuniram depois da morte de Zarqawi para discutir a estratégia e renova a promessa feita ao líder da Al-Qaida Osama Bin Laden. As informações são da Dow Jones.