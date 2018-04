AL reagirá ao incidente com Evo Morales, diz Equador O vice-presidente do Equador, Jorge Glas, informou neste sábado que a América Latina reagirá contra os países envolvidos no pouso forçado da aeronave do presidente boliviano, Evo Morales, nesta semana, quando França, Portugal e Itália negaram o acesso ao seu espaço aéreo.