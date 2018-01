Al-Sadr manda entregar santuário xiita às autoridades Um assessor do clérigo radical Muqtada al-Sadr diz que o líder da rebelião xiita no Iraque ordenou a seus homens que entreguem o controle do santuário em que estão abrigados, a mesquita do Imã Ali, a autoridades religiosas xiitas. Segundo Aws al-Khafaji, representante de Al-Sadr em Nassíria, o clérigo ordenou que as chaves da mesquita sejam entregues a importantes lideranças religiosas do Iraque. As Brigadas Mahdi têm instruções de passar o controle do complexo da mesquita ao grão-aiatolá Ali al-Sistani, o mais respeitado líder xiita iraquiano. Al-Khafaji deu a informação à TV Al-Jazira. A informação vem depois de um novo ataque aéreo americano ter atingido posições mantidas pelos rebeldes das Brigadas Mahdi e de o premier iraquiano, Ayad Allawi ter emitido um ultimato exigindo a rendição de Al-Sadr. Ontem, Al-Sadr havia enviado mensagem de que estaria disposto a discutir termos, mas hoje voltou a falar em ?vitória ou martírio?. Seus seguidores enfrentaram tropas americanas no cortiço de Sadr City, em Bagdá, e invadiram e depreadaram a sede de uma empresa petrolífera no sul do país.