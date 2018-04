Al-Shabab perde reduto no sudoeste do país O premiê da Somália, Abdiweli Mohammed Ali, anunciou ontem a conquista de Baidoa, um dos redutos do grupo islâmico Al-Shabab a 250 km da capital, Mogadíscio. Os insurgentes confirmaram a informação. "Uma das principais cidades do sudoeste da Somália, Baidoa, foi reconquistada", declarou o premiê. Testemunhas haviam relatado anteriormente a presença de tropas da Etiópia na região. Os rebeldes afirmam ter recuado para consolidar posições em outras partes e evitar o avanço dos etíopes.