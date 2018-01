Al-Sistani volta em triunfo a Najaf para negociar a paz O líder xiita mais respeitado do Iraque, grão-aiatolá Ali Husseini al-Sistani, fez um retorno dramtático à cidade sagrada de Najaf, acompanhado por um comboio de dezenas de carros e escoltado por viaturas da polícia. Espera-se que Al-Sistani negocie um acordo de paz entre o governo provisório do Iraque e Muqtada al-Sadr, o líder xiita radical que inspira o levante armado na cidade. Os combates em Najaf tiveram início em 5 de agosto. Na última semana, 55 pessoas morreram e 376 ficaram feridas no conflito, informa o Ministério da Saúde. O primeiro-ministro Ayad Allawi declarou um cessar-fogo de 24 horas em Najaf, coincidindo com a chegada de Al-Sistani à cidade, ?para confirmar nosso compromisso com a paz?. O som dos combates diminuiu com a chegada do aiatolá à cidade, embora alguns tiros ainda sejam ouvidos. Al-Sistani pede que as cidades de Najaf e Kufa sejam declaradas livres de armas, que todas as forças estrangeiras deixem a cidade sagrada e que o governo indenize as vítimas do conflito.