Al-Yawer é eleito presidente interino do Iraque Uma série de explosões foi ouvida na manhã desta terça-feira no centro de Bagdá e uma forte nuvem de fumaça cobriu a área onde ficam os quartéis da coalizão encabeçada pelos EUA. As explosões ocorreram por volta de meio-dia (hora local), enquanto circulava a informação de que Ghazi Mashal Ajil al-Yawer, atual presidente do Conselho de Governo do Iraque, havia sido eleito chefe do governo interino que assumirá o poder em 30 de junho.