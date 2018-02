Al-Zarqawi assume atentado contra plataforma iraquiana O grupo do militante jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, ligado à rede extremista Al-Qaeda, assumiu nesta segunda-feira a responsabilidade pelos ataques suicidas ocorridos no sábado contra plataformas de petróleo do Golfo Pérsico que mataram três militares norte-americanos e fecharam a maior plataforma do Iraque por mais de 24 horas. "Nossos irmãos em sua embarcação atingiram as plataformas de petróleo", diz em árabe o comunicado de Al-Zarqawi, publicado em um site muçulmano na internet. A página costuma publicar declarações da Al-Qaeda e de outros grupos extremistas. "Inspirados no que seus irmãos, os leões da Al-Qaeda, fizeram com o destróier USS Cole no Golfo de Áden, eles reproduziram esse ataque determinados a atingir os pontos sensíveis da economia dos infiéis." Ao todo, os ataques impediram o embarque de mais de 1 milhão de barris de petróleo. Não houve como verificar a autenticidade da declaração, que seria a primeira de Al-Zarqawi assumindo a autoria de um ataque no Iraque. O locutor identifica-se como Abu Musab al-Zarqawi, "emir (líder) da Jamaat al-Tawhid wa´l-Jihad", ou Grupo da Unidade e da Guerra Santa. Autoridades dos Estados Unidos garantem que ele está por trás de uma série de atentados suicidas a bomba ocorridos no país árabe. Os ataques da noite de sábado resultaram na morte de dois marinheiros americanos e de um oficial da Guarda Costeira dos EUA. Os três tentaram interceptar um dos três barcos que se aproximaram das plataformas. A plataforma de Khawr al-Amawya passou algumas horas desativada, voltando a operar na manhã de domingo com perda de produção de 350.000 barris de petróleo. A plataforma de Al-Basra, a maior do país, voltou a abastecer petroleiros apenas na noite de ontem. Ela tem capacidade para bombear 700.000 barris de petróleo por dia. Atualmente, o Iraque exporta diariamente 1,6 milhão de barris.