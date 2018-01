Al-Zarqawi está morto. Não escreveu carta, diz comunicado Um extremista jordaniano suspeito dos sangrentos atentados suicidas no Iraque foi morto tempos atrás num bombardeio dos Estados Unidos e uma carta atribuída a ele delineando planos de fomentar uma guerra sectária é forjada, afirmaram 12 supostos grupos insurgentes num comunicado. Oficiais dos EUA negaram a afirmação. Abu Musab al-Zarqawi foi morto nas montanhas de Sulaimaniyah, no norte do Iraque, "durante um bombardeio americano", segundo o comunicado, que tem circulado esta semana em Faluja, uma cidade 50 km a oeste de Bagdá que é um bastião da insurgência antiamericana. Não houve forma de verificar a autenticidade do documento. Ele foi assinado por grupos como o Exército de Ansar al-Sunna e o Exército de Muhammad. O comunicado não especifica quando al-Zarqawi teria morrido, mas jatos americanos bombardearam campos do Ansar al-Islam no norte em abril último, quando estava desmoronando o regime de Saddam Hussein. Segundo o comunicado, al-Zarqawi morreu ao não conseguir escapar de um bombardeio devido a sua perna mecânica. Antes do início da guerra no Iraque em março do ano passado, o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, afirmou que al-Zarqawi havia recebido tratamento hospitalar em Bagdá depois de fugir do Afeganistão. Fontes da inteligência americana acreditam que ele havia recebido uma perna mecânica. Um porta-voz das forças de ocupação afirmou que a notícia é falsa e que os EUA têm informação de que o militante jordaniano estava vivo bem depois dos bombardeios. Na cidade natal de al-Zarqawi na Jordânia, Zarqa, um conhecido da família disse à Associated Press que o militante esteve em contato com a mãe dele até quatro meses atrás. A comunicação teria sido suspensa depois que a polícia interrogou a mulher. Em fevereiro, a coalizão liderada pelos EUA no Iraque tornou pública uma carta que teria sido escrita por al-Zarqawi para líderes da Al-Qaeda, detalhando uma estratégia de ataques espetaculares para sabotar a planejada entrega do poder aos iraquianos em 30 de junho. Oficiais dos EUA acusam al-Zarqawi de envolvimento numa série de atentados a bomba este ano no Iraque. O comunicado de Faluja denuncia que a carta foi "fabricada" pelas forças de ocupação para "apoiar sua teoria de uma guerra civil" no Iraque.