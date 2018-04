Alabama executa condenado por morte de mulher há 16 anos

Um homem que há 16 anos sequestrou e matou uma mulher foi executado com uma injeção letal no estado americano do Alabama, informaram nesta sexta-feira fontes do presídio de Atmore.

Jack Trawick, de 62 anos, também confessou ter matado uma pessoa na cidade de Birmingham e outras duas no noroeste do país, segundo as fontes. A execução, que aconteceu na noite desta quinta-feira, foi presenciada por dois familiares de suas vítimas, acrescentaram as fontes sem fornecer mais detalhes.

No julgamento realizado em 1994, Trawick foi declarado culpado e condenado à morte pelo sequestro e a morte a punhaladas de Stephanie Gach, de 21 anos, na noite de 9 de outubro de 1992.

Trawick, que ordenou que seus advogados não apresentassem nenhum recurso para salvar sua vida, estava no corredor da morte do Centro de Reabilitação de Holman desde 1994.