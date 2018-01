Alagamento em mina na China deixa 57 presos Autoridades chinesas disseram, nesta madrugada, acreditar que 57 mineiros estão presos no subsolo de uma mina na província de Shanxi, ao norte do país. A situação de emergência foi provocada na quinta-feira, quando a mina foi atingida por uma enxurrada de água. Inicialmente, as agências de notícias chinesas haviam dito que eram 44 os mineiros presos. Equipes de resgate trabalham no local com bombas de água para tentar salvar os mineiros. Limites Li Yizhong, diretor de Segurança no Trabalho da Administração do Estado disse que os mineiros estavam trabalhando em uma área além dos limites aprovados quando o acidente aconteceu. Os administradores da mina também foram acusados de não relatar imediatamente a dimensão do desastre. Para manter a extensão real do acidente encoberta, os parentes dos mineiros presos foram levados de táxi para fora de Shanxi, ?para evitar que façam manifestações ou falem com a imprensa?. De acordo com a agência, nove gerentes da mina foram presos. A polícia ainda estaria procurando o dono. As minas da China estão entre as mais perigosas do mundo - mais de 5 mil mortes são registradas a cada ano em incêndios, alagamentos e explosões. O governo anunciou no início do ano que fecharia todas as pequenas minas de carvão até 2007, numa tentativa de melhorar os índices de segurança da indústria. O carvão gera mais de dois terços da eletricidade da China, e sua produção foi aumentada para atender à demanda.