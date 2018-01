Alan García diz que está disposto a se reunir com Chávez O presidente eleito do Peru, Alan García, se mostrou disposto a reunir-se com o presidente venezuelano Hugo Chávez. "Espero que ele marque o dia e a hora para nos reunirmos, eu não tenho problema algum", disse García em resposta à disposição de Chávez de resolver as diferenças e ataques verbais que ambos mantiveram durante a última campanha eleitoral peruana. Os contínuos atritos fizeram com que os dois governos chamassem de volta seus embaixadores. Chávez declarou recentemente que tem vontade de "fazer um esforço para esquecer as coisas que ocorreram durante a campanha eleitoral do Peru"."Foram declarações lamentáveis de ambas as partes", destacou. Em visita, sábado, à cidade de Chimbote, 370 km ao norte de Lima, García afirmou que uma reunião "com o chefe de Estado da Venezuela sempre é positiva para baixar as tensões e superar os problemas". Chávez questionou em junho a vitória eleitoral de García sobre o nacionalista Ollanta Humala, a quem o presidente venezuelano apoiava. García assumirá a presidência do Peru em 28 de julho.