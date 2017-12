Alan García é o novo presidente do Peru O candidato do Partido Aprista Peruano (PAP) Alan García ganhou as eleições peruanas realizadas neste domingo, segundo pesquisas de boca-de-urna e uma apuração rápida feita pelo Instituto Apoyo. De acordo com a contagem extra-oficial, o ex-presidente peruano obteve 52,7% dos votos. A pesquisa realizada pela Apoyo em mesas eleitorais de todo o país afirma que o nacionalista Ollanta Humala obteve 47,3% dos votos. O estudo tem uma margem de erro de 1%. Ainda de acordo com uma segunda contagem rápida, realizada pela organização civil Transparência, Alan García obteve 52,4% dos votos, contra os 47,6% obtidos por Humala. Os dados coincidem com outras pesquisas de boca-de-urna realizadas por três empresas privadas que apontam que Garcia obteve entre 52% e 55% dos votos. Com a confirmação destes resultados, Alan García, de 57 anos, retornará ao governo 21 anos depois de ter sido eleito o presidente mais jovem da América Latina, em 1985. Agora, García promete não cometer os mesmos erros de sua primeira gestão, que deixou o país afundado em uma grave crise econômica. De 1985 a 1990, época em que esteve na presidência, sua política econômica de estatizações fez a hiperinflação peruana passar de 7.500% ao ano. Durante a campanha para o primeiro turno, ele aparecia como um dos políticos com maior índice de rejeição entre a população. Pouco antes de depositar seu voto, García comentou que sua candidatura não representa "o mal menor", mas o "voto útil", referindo-se aos votos de seus inimigos políticos, que apesar da hesitação em votar nele, o escolheram para evitar a vitória do ex-militar nacionalista. Os votos de Lima, onde concentra-se um terço do eleitorado peruano, definiram o regresso de García ao poder, já que na capital o ex-presidente obteve 63% dos votos, contra 36% de Humala, segundo pesquisas da Apoyo e da Datum Internacional. Dos 16,4 milhões de peruanos que foram às urnas, 5,6 milhões não estavam em Lima, cidade que no primeiro turno apoiou a conservadora Lourdes Flores. No segundo turno, assim como no primeiro, Humala foi o mais votado em departamentos andinos empobrecidos e também nas regiões de selva, enquanto García obteve maioria no norte e no sul do país. Reações Neste contexto, o candidato nacionalista a vice-presidência, Gonzalo García Núñez, alertou que as pesquisas de boca-de-urna apresentam uma margem de erro de até 5%, e explicou que Humala foi o mais votado na maioria das regiões. No entanto, o porta-voz de Humala, Carlos Tapia, adiantou que os nacionalistas respeitarão a decisão das urnas. Na primeira reação oficial do governo, o primeiro-ministro Pedro Pablo Kuczynski, celebrou o possível triunfo do ex-presidente e considerou que os peruanos votaram pela melhoria econômica. A líder conservadora peruana Lourdes Flores assinalou que reconhecerá o vencedor quando forem veiculados os resultados oficias e prometeu fazer oposição pois o Peru pode "construir oportunidades para todos". O Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE) divulgará neste domingo os primeiros resultados provisórios, quando os candidatos devem realizar suas primeiras declarações públicas. Resultados oficiais Confrontado com os resultados extra-oficiais, Humala não aceitou a vitória de seu adversário. O líder nacionalista assegura que venceu na maioria dos departamentos (Estados) do país, e pediu a todas a forças nacionalistas, de esquerda, aos movimentos regionais e organizações sociais "que se unam na corrida histórica para iniciar a grande transformação nacional". "Quero expressar meu agradecimento ao povo peruano pela histórica vitória social e política neste processo eleitoral", disse Humala, ao enfatizar que a "esperança venceu o medo." Da varanda da sede de seu partido, a União Pelo Peru (UPP), e acompanhado por sua esposa, Nadine Heredia, Humala agradeceu o apoio de reservistas das Forças Armadas e forças policiais. Ele destacou que a UPP é a maior força política no Parlamento, pois conseguiu 45 dos 120 assentos que compõem o Congresso. Humala acrescentou que esperará "os resultados do Escritório Nacional de Processos Eleitorais" e convidou os peruanos a transformar um sonho em realidade: "construir uma sociedade mais democrática, mais igualitária, com justiça social".