Alan Garcia sugere que Argentina reduza pagamentos da dívida A Argentina deveria reduzir os pagamentos dos juros de sua dívida, disse Alan Garcia, líder da oposição ao governo peruano e presidente daquele país entre 1985 e 1990. Entre as medidas que tomou quando presidente, Garcia limitou o pagamento da dívida do Peru a 10% do valor total das exportações, o que levou as agências internacionais de crédito a cortarem fundos destinados ao país andino. Garcia também estatizou os bancos e deixou que a inflação subisse a mais de 3.000% durante sua administração. Nesta quarta-feira, Pedro Pablo Kuczynski, Ministro da Fazenda do Peru, jogou parte da culpa dos problemas argentinos no Fundo Monetário Internacional (FMI).