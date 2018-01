Alarme falso fecha ponte Brooklyn em Nova York A ponte Brooklyn (que liga o bairro do Brooklyn a Manhattan), em Nova York, foi fechada nesta quarta-feira por cerca de uma hora até que policiais determinassem que uma mochila abandonada no local era inofensiva. O caso ocorre um dia após a divulgação de novos relatórios do FBI sobre possíveis ataques terroristas contra algumas das atrações mais populares de Nova York. Para prevenir qualquer temor público, a polícia anunciou que as cerimônias da Semana da Frota, que começaram hoje, incluiriam disparos de armas e de canhões e sobrevôos de aviões militares. São esperados cerca de 6.000 soldados em Nova York para esta celebração anual. Na terça-feira, o FBI informou autoridades da cidade o fato de ter recebido informações não confirmadas de que terroristas teriam lançado ameaças contra Nova York e as atrações mais conhecidas como a estátua da Liberdade, a ponte Brooklyn e a prefeitura. Segundo o comissário de polícia da cidade, Raymond Kally, a informação foi caracterizada como "ameaças gerais", mesmo assim a patrulha foi intensificada nos locais mais populares, incluindo a estátua e a ponte. Um oficial de Justiça, que falou na condição de anonimato, disse que a informação foi retirada durante um interrogatório feito pelo FBI com um detido não identificado. Alguns nova-iorquinos receberam com calma o alerta. "Você não pode suspender suas atividades, especialmente em Nova York", disse George Guzman, que há 30 anos reside no bairro de Queens. "Você simplesmente não pode temer. Se fosse assim, as ruas estariam vazias". O alerta ocorreu uma semana antes da finalização planejada dos trabalhos de busca e recuperação no local onde situava o World Trade Center, onde mais de 2.800 pessoas morreram no ataque terrorista de 11 de setembro do ano passado.