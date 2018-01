Alarme por terrorismo e contaminação de águas na Flórida A polícia federal norte-americana (FBI) avisou as autoridades de Orlando que interceptou informações sobre possíveis "atentados terroristas" contra as reservas hídricas da região. A advertência do FBI, emitida domingo, provocou alarme imediato. A proteção das dez estações de tratamento de água no condado de Orange foi reforçada com guardas armados. Os técnicos recolheram amostras de água de todas as estações de tratamento. Até o momento, o resultados das análises é tranqüilizador, pois não houve contaminação. Orlando é uma cidade do Estado norte-americano da Flórida visitada anualmente por dezenas de milhões de turistas de todo o mundo atraídos pela Disney World e outros parques temáticos. O condado de Orange abriga ainda os Estúdios Universal e o parque Sea World. O FBI preferiu não revelar a fonte de informação. A polícia federal norte-americana destacou que se trata de uma "ameaça genérica e sem confirmações externas". No entanto, em vista da particular situação vivida nos últimos dias nos Estados Unidos, onde multiplicam-se as advertências de atentados no estilo dos de 11 de setembro por parte da Al-Qaeda, as autoridades locais estão decididas a não descuidar deste tipo de informação.