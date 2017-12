Alarme sobre avião esvazia Casa Branca A Casa Branca foi esvaziada na noite desta quarta-feira por ordem do serviço secreto norte-americano devido a um avião não identificado que sobrevoou a região. Fontes oficiais informaram que tudo voltou ao normal 20 minutos depois. Todas as pessoas que estavam no edifício receberam autorização para retornar depois de o serviço secreto ter ordenado o fim do estado de alerta. O aparelho foi obrigado a aterrisar no aeroporto de Richmond, no Estado norte-americano de Virgínia, onde a tripulação foi interrogada por agentes federais. De acordo com as primeiras informações, o avião é um monomotor Cessna que seguia para Raleigh, na Carolina del Norte e ingressou no espaço aéreo proibido de Washington, aparentemente por engano. Caças F-16 levantaram vôo e escoltaram a aeronave até Richmond, disseram fontes. De acordo com algumas versões, o presidente George W. Bush não estava na Casa Branca no momento do incidente, por volta das 20h locais (21h em Brasília), pois participava de um ato partidário em Washington. Fontes indicaram, porém, que ele retornava à Casa Branca no exato momento em que o estado de alerta era encerrado.