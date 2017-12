Albanesas são forçadas à prostituição na Europa Milhares de mulheres e garotas albanesas são obrigadas a viverem da prostituição na Europa ocidental, e muitas outras vivem em constante temor de serem seqüestradas, informou hoje o grupo de caridade londrino Save the Children (salvem as crianças). Das cerca de 30.000 albanesas que trabalham como prostitutas no exterior, metade delas está na Itália e cerca de 60% foram levadas contra sua vontade. Muitas - na esperança de escapar da miséria e do desemprego que assolam a Albânia rural - aceitam promessas de casamento ou de um trabalho em um novo país, mas acabam sendo forçadas a trabalhar como escravas sexuais. De acordo com o grupo londrino, muitos traficantes chegam a roubar os passaportes das mulheres na chegada a um novo país para garantir que elas fiquem em silêncio.