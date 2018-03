Albert Arnold Gore Jr. 1948 - Nasce em Washington. 1977 - Elege-se deputado pelo Tennessee. Começa a defender a causa ambiental. 1992 - Publica o livro ?A Terra em Balanço?, no qual pede um esforço mundial em defesa do meio ambiente. 1993 - Toma posse como vice do presidente Bill Clinton. 2000 - Perde para Bush a eleição presidencial no Colégio Eleitoral. 20O7 - Recebe o Oscar de Melhor Documentário pelo filme ?Uma Verdade Inconveniente?. Ganha o Nobel da Paz.