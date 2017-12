Alberto II admite ser pai de uma adolescente americana O príncipe Alberto II de Mônaco admitiu ser pai de Jazmin Grace, uma americana de 14 anos que vive na Califórnia, que ele reconheceu juridicamente. Com o reconhecimento, a adolescente poderá viver no principado, mas está fora da linha de sucessão. A mãe da menina é uma ex-garçonete americana que esteve de férias com o marido na Côte D´ Azur. Em entrevista ao jornal francês Le Figaro, o advogado Thierry Lacoste, amigo de Alberto, anuncia o reconhecimento. O príncipe no ano passado já havia admitido ser o pai de Alexandre, um menino de 3 anos, filho de uma aeromoça natural de Togo, chamada Nicole Coste. Nos últimos dias a imprensa francesa tinha publicado informações sobre o novo caso, só agora confirmado. "Alberto II tinha optado por manter secreta a paternidade até a maioridade de Jazmin, mas há várias semanas os fotógrafos cercam a sua casa em Palm Springs e a situação para ela era insustentável", explicou Lacoste. O advogado disse na entrevista que "o príncipe reconhece oficialmente uma paternidade já estabelecida juridicamente há algumas semanas". No entanto, ele descarta qualquer reivindicação da jovem em termos de sucessão. A Constituição estabelece que só podem subir ao trono os descendentes nascidos de um casamento católico, religião de Estado no principado de Mônaco.