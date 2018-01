Alca é "assalto final" à América Latina, diz Fidel O presidente cubano, Fidel Castro, afirmou hoje que o neoliberalismo levou a América Latina a uma situação "insustentável" e considerou que a adesão à Alca (Área de Livre Comércio das Américas) impulsionada pelos Estados Unidos seria o "assalto final" à independência dos países da região. "Foi na América Latina onde com mais rigor e exigência se aplicou a globalização neoliberal" que produziu "um verdadeiro desastre", afirmou Castro em seu breve discurso pronunciado no teatro Karl Marx em Havana, pelos 45 anos do triunfo revolucionário. Vestido de uniforme militar de gala, camisa e gravata, Fidel, de 77 anos e no poder desde 1959, encerrou as comemorações iniciadas por toda a ilha em 1º de janeiro.