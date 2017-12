Alca é "perversa", dizem sindicatos argentinos ?Perversa? e ?nova forma de explorar os trabalhadores? foram os adjetivos destinados à Área de Livre Comércio das Américas (Alca) pelas lideranças das centrais sindicais argentinas que se manifestaram nesta sexta-feira contra a área de livre comércio continental. A Central dos Trabalhadores Argentinos (CTA) e a Confederação Geral do Trabalho (CGT) dissidente realizaram duas manifestações paralelas. Como prevenção, a Polícia Federal estabeleceu um rígido controle de segurança em um amplo perímetro ao redor dos lugares dos eventos da Alca: o Palácio San Martín, sede da chancelaria argentina e lugar das reuniões do Comitê de Negociações Comerciais (CNC), e o Hotel Sheraton, onde foi realizado o Sexto Fórum Empresarial das Américas, no qual também ocorreriam reuniões dos ministros do Comércio dos 34 países da Alca. Também havia proteção ao redor do palácio presidencial, a Casa Rosada. Até o fim da tarde de ontem não haviam ocorrido incidentes entre manifestantes e a polícia. Os sindicalistas argentinos sustentam que a Alca vai aumentar o desemprego argentino, que há sete anos não desce de 14,5%. ?Vamos lutar até as últimas conseqüências contra a Alca, que só vai trazer mais desemprego. Esse é um plano perfeitamente diagramado pelos EUA. Isto está sendo feito para submeter ainda mais os povos da América Latina?, declarou o secretário-geral da CGT dissidente, Hugo Moyano, durante sua manifestação na Praça de Mayo, na frente da Casa Rosada.