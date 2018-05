Alckmin retalia PSD e tira Afif de secretaria

Após almoço com a cúpula do DEM ontem no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, Alckmin acertou passar a Secretaria de Desenvolvimento Social para o partido aliado, deslocando o então secretário Paulo Barbosa para a pasta de Afif. A negociação envolvendo as duas pastas foi antecipada ontem pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Indicado pelo DEM, o deputado Rodrigo Garcia assume o Desenvolvimento Social na segunda-feira. A pasta é vitrine de projetos sociais do governo tucano, como o Bom Prato e o Viva Leite. Alckmin teria sinalizado ainda com a possibilidade de fortalecer outros programas da secretaria, como o Ação Jovem.

A decisão de Afif de sair do DEM e acompanhar Kassab na fundação do PSD, anunciada há cerca de um mês, foi o motivo da sua saída da secretaria. Para Alckmin, o prefeito criará a nova legenda com o objetivo de formar uma terceira força eleitoral no Estado, ao lado de PT e PSDB. O projeto seria conflitante com os futuros planos eleitorais do tucano, e a decisão de Afif de seguir Kassab foi vista pelos aliados do governador como um endosso à articulação do prefeito e, portanto, uma traição. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.