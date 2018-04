Alejandro Toledo lidera disputa presidencial no Peru O ex-presidente Alejandro Toledo lidera a disputa presidencial no Peru, com 27% das intenções de voto, o que representa uma vantagem de cinco pontos porcentuais sobre sua principal rival, Keiko Fujimori, que tem 22%. Em terceiro lugar, segundo uma pesquisa publicada ontem pelo jornal El Comercio, está o ex-prefeito de Lima, Luis Castañeda, com 19% das intenções. A pesquisa foi realizada pela Ipsos-Apoyo, entrevistando 1.794 eleitores entre 12 e 14 de janeiro, em 17 cidades do país. A margem de erro é de 2,3 pontos porcentuais.