Alemã é internada com sintomas de gripe avícola Duas mulheres foram hospitalizadas em Hamburgo (Alemanha) com sintomas que estão sendo associados à influenza aviária. As duas viajaram juntas, recentemente, à Tailândia. Elas moram na área de Bahrenfeld e foram levadas de ambulância para o Instituto de Medicina Tropical, segundo um porta-voz da "brigada de incêndio". Apenas uma delas apresenta sintomas suspeitos, segundo a fonte, mas ambas foram hospitalizadas para observação. Autoridades sanitárias de Hamburgo ainda não confirmaram a suspeita. A Tailândia registrou até agora 18 casos de contaminação pela influenza aviária, também conhecida como gripe do frango. Dez dessas pessoas morreram.