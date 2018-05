Alemã é seqüestrada em Cabul por grupo de homens armados

Uma alemã foi seqüestrada neste sábado, 18, no oeste de Cabul por um grupo de homens armados que estavam em vários veículos, informou Zamarai Bashari, porta-voz do Ministério do Interior. O porta-voz afegão não deu detalhes sobre a identidade da refém e dos seqüestradores. "Por volta das 13h30 (6h de Brasília), uma mulher alemã foi seqüestrada no oeste de Cabul no distrito policial número 3 por um grupo de homens armados em vários veículos", disse Bashari. O porta-voz do Ministério do Interior afegão disse que a Polícia está investigando o seqüestro, mas não precisou se os seqüestradores fazem parte da insurgência taleban. Neste sábado, o porta-voz da milícia Mohammed Yousif Ahmadi anunciou que as negociações entre o Taleban e uma delegação de Seul para libertar os 19 sul-coreanos tomados como reféns "fracassaram". Na segunda-feira passada, os taleban libertaram duas mulheres do grupo de reféns, enquanto outros dois foram executados no final de julho. Um dia antes do seqüestro dos 23 missionários sul-coreanos, capturados em 19 de julho, dois engenheiros alemães também foram tomados como reféns na província de Maydan Wardak.