Alemães desarmam bomba americana da Segunda Guerra Uma bomba norte-americana não detonada de uma tonelada que foi lançada sobre a cidade alemã de Koblenz, no oeste do país, durante a Segunda Guerra Mundial, foi desarmada neste domingo. A operação obrigou o deslocamento temporário de 5.000 moradores da região. Autoridades locais interditaram a área num raio de um quilômetro de onde a bomba foi encontrada, sob o canteiro de uma obra. Uma rodovia e uma linha de trem às margens do Rio Reno ficaram fechadas por quatro horas. A bomba foi levada do local depois de os especialistas removerem o detonador, informou o Corpo de Bombeiros de Koblenz. Bombas, granadas e outras munições não detonadas durante a Segunda Guerra Mundial ainda são encontradas com freqüência na Alemanha.