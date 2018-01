Alemães encontram bomba não-detonada da II Guerra Uma bomba inglesa que não explodiu durante a Segunda Guerra Mundial, encontrada sob as cadeiras do Estádio Olímpico de Berlim, foi desativada nesta terça-feira por especialistas da polícia alemã. A bomba, de 250 quilos, foi encontrada na segunda-feira à noite por operários que trabalham na restauração do estádio entre as primeiras fileiras de cadeiras, disse o porta-voz da polícia, Kerstin Spitzer. A área foi imediatamente desocupada, e o esquadrão antibombas começou a trabalhar hoje logo após o amanhecer. Desarmada com sucesso, a bomba foi em seguida removida do estádio para ser destruída, disse Spitzer. O estádio, com capacidade para 76.000 pessoas, foi projetado pelo arquiteto nazista Albert Speer para os Jogos Olímpicos de 1936, e está sendo reformado para sediar os jogos de futebol da Copa do Mundo de 2006.