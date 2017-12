Alemães podem ter descoberto barco de Colombo Cientistas da Universidade de Kiel, no norte da Alemanha, acreditam ter achado na costa do Panamá os restos da caravela Viscaína, usada por Cristóvão Colombo na sua quarta viagem à América (1502). "Isso ainda não está confirmado, mas é provável que seja o barco mais antigo já encontrado no Novo Mundo", disse o professor Peter Grootes, do Laboratório Leibniz de Pesquisa Isotópica e Determinação da Antiguidade da universidade. Na quarta viagem, Colombo descobriu a costa entre Honduras e Panamá. O navegador genovês morreu em 1506 com a convicção de que essas terras correspondiam à Ásia.