Alemães preparam protestos para receber Bush Mais de 100 protestos estão sendo programados em toda a Alemanha para coincidirem com a visita que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, fará na semana que vem, entre eles um ato que espera atrair dezenas de milhares de pessoas a Berlim, disseram hoje organizadores. Um grupo autoproclamado "Eixo da Paz" está organizando o principal protesto em Berlim na próxima quinta-feira, que contará com a participação de pacifistas, manifestantes antiglobalização, grupos de direitos humanos e outros. Um grupo apoiando a causa palestina promoverá um protesto em separado, mas na mesma hora. "Estamos preparados para mostrar nossa preocupação e temores com políticas que preparam para a guerra", disse Reiner Braun, um porta-voz dos manifestantes. Os grupos também protestarão contra o governo alemão por seu "apoio à política americana", adiantou Braun, acrescentando que as manifestações serão pacíficas. "Não importa o tamanho das manifestações, elas serão pacíficas", garantiu. "Nenhuma janela precisa ser coberta, e nenhuma loja precisa ser fechada". Um parceiro menor na coalizão do chanceler Gerhard Schroeder, os Verdes, chegaram perto hoje de endossar os protestos. Eles divulgaram um comunicado expressando preocupação com a possibilidade de uma ação militar contra o Iraque, a rejeição americana do Tratado de Kyoto sobre aquecimento global e outras decisões da administração Bush. "Temos críticas substanciais e cada vez maiores em relação aos desdobramentos da política da administração dos EUA nos últimos meses", explicou o partido. Mais de 10.000 policiais devem garantir a segurança em Berlim durante a visita de 19 horas, que terá início na noite de quarta-feira e terminará na tarde de quinta-feira, quando Bush parte para Moscou. Em Berlim, ele deve se encontrar com líderes alemães e fazer um discurso.