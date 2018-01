Alemanha adverte para risco de terror na UE O Ministério de Relações Exteriores da Alemanha renovou nesta segunda-feira recomendação para as viagens ao exterior e advertiu sobre o perigo de novos atentados terroristas ocorrerem nos países que pertencem à União Européia. Os atentados ocorridos na Espanha mostraram "que também os membros da União Européia podem ser alvo de ataques terroristas graves", diz o Ministério. Na Grã-Bretanha, a polícia reforçou a segurança nas linhas do metrô de Londres. Na Polônia, o serviço de inteligência advertiu para a possibilidade de o país ser atingido por algum atentado, citando o apoio do país aos EUA na guerra no Iraque. Zbigniew Siemiatkowski, chefe do serviço de segurança disse que o país é aliado dos EUA e tem presença política e militar no Golfo Pérsico. "Devemos levar em consideração que não somos apenas um alvo hipotético, mas talvez real", acrescentou. Ele disse ainda que a população deve se manter vigilante e que a sociedade e os serviços de segurança não estão preparados o suficiente para potenciais ataques.