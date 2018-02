Alemanha ainda deve reparação de guerra, diz Grécia O primeiro-ministro da Grécia, George Papandreou, vai se reunir com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, na próxima semana, enquanto os mercados observam os desdobramentos da crise da dívida grega. Um porta-voz do governo alemão afirmou que a primeira visita oficial de Papandreou - que hoje declarou que as reparações de guerra da Alemanha permanecem não resolvidas - foi um convite de Merkel e que o líder vai tratar de "eventos atuais".