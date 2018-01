Alemanha aprova aumento em idade para aposentadoria A Câmara baixa do Parlamento alemão aprovou nesta sexta-feira, por ampla maioria, um plano do governo para aumentar a idade de aposentadoria para 67 anos. A medida prevê um aumento gradual de um mês na idade mínima entre 2012 e 2024 e de dois meses entre 2024 e 2029. Como esperado, o projeto, apresentado em novembro passado pelo gabinete da chanceler, Angela Merkel, recebeu a aprovação de 408 deputados. Apenas 169 congressistas votaram contra a matéria. A proposta passará ainda por uma votação na Câmara alta do Parlamento, o que deverá ocorrer no final deste mês. Analistas acreditam que ela não sofrerá resistência. Segundo o vice-chanceler e ministro do Trabalho, Franz Muentefering, o aumento da idade-limite para a aposentadoria faz sentido porque as pessoas estão trabalhando menos e vivendo mais. "Temos uma responsabilidade com o amanhã e com as gerações futuras", afirmou ele. Por sua vez, Juergen Peters, líder da maior união sindical alemã, o IG Metall, criticou o aumento da idade para a aposentadoria, afirmando que a medida não resolverá os problemas e prejudicará as pessoas que precisam se aposentar mais cedo por problemas de saúde.