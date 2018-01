Alemanha aumenta pensões após três anos sem reajustes O ministro do Trabalho e Assuntos Sociais da Alemanha, o social-democrata Franz Müntefering, anunciou nesta quarta-feira, 21, um aumento de 0,54% nas pensões na Alemanha, após três anos de valores congelados. "No dia 1 de julho as pensões aumentarão 0,54%", anunciou Müntefering em declarações à rede de televisão pública alemã ARD. Ele reconheceu que o aumento é modesto e comentou que é o resultado do crescimento econômico e dos aumentos salariais. Além disso, ressaltou que o aumento vai representar para o Estado um custo suplementar de ? 1,2 bilhão por ano. Müntefering lembrou que na Alemanha existem atualmente cerca de 20 milhões de aposentados.