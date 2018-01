Alemanha aumenta segurança para visita de Powell As autoridades alemãs pretendem intensificar a segurança durante a visita do secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, a Berlim nesta semana, informou uma autoridade da segurança. Powell deverá reunir-se com líderes do governo na sexta-feira. Segundo o ministro do Interior, Otto Schily, o reforço foi planejado antes mesmo dos atentados de ontem em Riad, contra uma área residencial habitada por estrangeiros.