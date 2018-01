Alemanha confirma aumento do número de neonazistas em 2005 O número de neonazistas e de ultradireitistas dispostos a utilizar a violência aumentou na Alemanha em 2005, confirma uma porta-voz do Ministério alemão de Interior. O ministro do Interior, o democrata-cristão Wolfgang Schauble, apresentará oficialmente os números nesta segunda-feira, na entrevista coletiva que dará por ocasião da divulgação do relatório anual dos serviços secretos alemães de interior (BfV). Segundo antecipa hoje o jornal dominical Bild am Sonntag, o número de neonazistas registrados pelos serviços secretos alemães aumentou no ano passado, passando de 3.800, em 2004, para 4.100, em 2005. Também houve um aumento dos ultradireitistas dispostos a utilizar a violência, que passaram de 10 mil em 2004 para 10.400 em 2005, segundo dados do BfV. No total, o número de ultradireitistas, no entanto, reduziu-se ligeiramente no ano passado, passando de 40.700 em 2004 para 39.000 em 2005. Os serviços secretos alemães atribuem a queda à diminuição do número de filiados a dois dos principais partidos ultradireitistas, a União do Povo Alemão (DVU) e Os Republicanos. No entanto, houve em 2005 um "boom" da música de ideologia de extrema direita na Alemanha. O número de shows de "skinheads" - cabeças raspadas - aumentou 40%, para 193. Segundo dados dos serviços secretos de interior, há 142 grupos de música "skinhead" na Alemanha. A publicação destes dados ocorre apenas três semanas antes do início da Copa do Mundo, que acontecerá de 9 de junho a 9 de julho na Alemanha, e em meio ao debate sobre se é perigoso para os estrangeiros visitar certas áreas do leste do país, por conta de ataques racistas. Os recentes casos de ataques racistas a estrangeiros - contra um engenheiro etíope-alemão em Potsdam há um mês e contra o político berlinense de origem turca do Partido da Esquerda, Giyasettin Sayan, na sexta-feira passada - reavivaram a polêmica. A imprensa alemã se pergunta se é adequado o lema do Mundial - "O mundo entre amigos" - e se não se deve temer que durante o campeonato aconteçam ataques xenófobos por parte de neonazistas e grupos radicais de extrema direita.