Alemanha confirma que um dos terroristas vivia em Bochum A Procuradoria-Geral federal alemã confirmou que um dos supostos autores dos atentados de terça-feira nos Estados Unidos viveu em Bochun, oeste da Alemanha, e que seu desaparecimento foi denunciado por uma amiga. O homem, Ziad Samir Jarrah, fazia parte do grupo de supostos terroristas de Hamburgo já identificado. Figurava na lista de passageiros do avião que caiu em Pittsburg. O fato foi publicado pelo jornal Westdeutsche Allgemeine Zeitung, de Essen. Em Bochum, segundo o jornal, viveram e estudaram três dos terroristas árabes autores dos ataques a Washington e Nova York. Agentes do FBI chegaram a Hamburgo para colaborar nas investigações. Segundo o último número do semanário Der Spiegel, os investigadores norte-americanos deram a seus colegas alemães provas ?materiais irrefutáveis? sobre os três árabes.