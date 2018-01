Alemanha contribuirá para fundo contra a aids A Alemanha contribuirá com 300 milhões de marcos (cerca de US$ 131 milhões) para um fundo das Nações Unidas de combate à aids, informou o chanceler Gerhard Schroeder. A promessa de Schroeder foi feita após uma reunião com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que tenta obter dinheiro suficiente para que o fundo administre entre US$ 7 bilhões e US$ 10 bilhões anuais. "Espero que isto sirva de exemplo e inspire outras nações", disse Annan. "Este não é um fundo apenas para os governos. É uma luta na qual todos estamos engajados."