Alemanha convoca reunião de líderes da UE sobre Ucrânia

"A situação, em particular na Crimeia, tem aumentado acentuadamente. Qualquer um que jogue mais óleo no fogo com palavras ou ações está deliberadamente buscando uma intensificação (da situação)", afirmou o ministro. Ele pediu para que a Rússia seja transparente sobre qual a sua intenção no envio de tropas à região.

Em um evento em Berlim, a chanceler alemã Angela Merkel também expressou sua preocupação com os recentes eventos na Crimeia e destacou a importância da manutenção da integridade territorial Ucrânia. No mesmo evento, o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, se disse "impressionado com os relatórios da violação da soberania da Ucrânia", que descreveu como "impensável no século XXI no continente europeu".

Já o Ministério de Relações Exteriores britânico anunciou que o seu secretário, William Hague, viajará neste domingo (26) até Kiev para conversar com o governo interino sobre o aumento das tensões na região da península.

Mais cedo, o governo ucraniano afirmou que 6 mil soldados russos estariam na península e acusou o país vizinho de enviar tropas para apoiar os rebeldes na tomada de dois aeroportos e do parlamento da Crimeia. O ministro de Defesa da Ucrânia, Igor Tenyukh, afirmou que a Rússia

começou a enviar reforço militar para a região nessa sexta-feira (28), "sem aviso ou permissão da Ucrânia, em desafio ao princípio de não violação das fronteiras do Estado".

Por sua vez, o governo russo negou que forças de segurança do país estejam envolvidas nos assuntos internos da Ucrânia.