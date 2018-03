Alemanha decidirá até sábado sobre pedido da Turquia O ministro de Defesa da Alemanha, Peter Struck, informou que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) decidirá até sábado sobre o pedido da Turquia para que o grupo inicie o planejamento de ações preventivas de defesa do território turco no caso de uma guerra contra o vizinho Iraque. As declarações de Struck sinalizam um fim para o impasse que colocou a França, a Alemanha e a Bélgica contra a proposta de defesa defendida pelo governo dos EUA. A proposta mais recente da Casa Branca inclui o envio à Turquia de aviões de reconhecimento AWACs e sistemas antimísseis e unidades de combate a ataques com armas biológicas e químicas. "Nós teremos uma decisão sobre a Turquia após as discussões de sexta-feira no Conselho de Segurança da ONU", disse Struck. Na sexta-feira, o chefe de inspetores da ONU em Bagdá, Hans Blix, apresentará um novo relatório sobre as buscas feitas no Iraque ao Conselho de Segurança da ONU.