Alemanha defende formação de Exército europeu comum A União Européia deveria avançar na direção da formação de um Exército comum, disse a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, em entrevista publicada nesta sexta-feira, 23. Questionada sobre sua visão do desenvolvimento da UE nos próximos 50 anos, Merkel disse ao jornal alemão Bild: "Na UE devemos nos aproximar de um Exército europeu comum." No ano passado, o presidente da Polônia, Lech Kaczynski, disse que seu país queria a criação de um novo Exército da UE, com 100 mil homens, para trabalhar com a OTAN em pontos problemáticos no mundo e para defender a Europa. Presidente rotativo do bloco, a Alemanha prometeu apresentar um "mapa do caminho" para a o relançamento da constituição na cúpula de UE marcada para junho, em Bruxelas, com proposta de ratificação do texto em 2009. Merkel recebe neste fim de semana, em Berlim, uma cúpula durante a qual o bloco celebrará seu 50º aniversário e fará uma declaração estabelecendo seus valores e realizações. A primeira-ministra espera que a chamada "Declaração de Berlim" seja a plataforma de lançamento de reativação da constituição européia, rejeitada pelos eleitores da França e da Holanda em 2005. Merkel disse ao Bild que os 27 membros da UE costumam gastar muito tempo com disputas sobre a estrutura do bloco. "Para mudar isso, precisamos da constituição da UE, que estabelece o mecanismo de decisão para uma UE mais ampla", disse.