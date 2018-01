Alemanha defende solução de dois Estados para paz entre Israel e palestinos

BONN - O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Sigmar Gabriel, repetiu nesta quinta-feira, 16, que a solução de dois Estados é a única opção para o processo de paz no Oriente Médio. A declaração é dada um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que não necessariamente seu país apoiaria dois Estados, dizendo que cabe aos israelenses e aos palestinos decidir o melhor caminho para a paz.

Gabriel ressaltou também a importância da cooperação internacional, em um momento de medidas protecionistas pelo mundo, durante a reunião do G-20 em Bonn. O novo secretário de Estado americano, Rex Tillerson, estava presente. As autoridades dos demais países buscavam confirmação de que os EUA seguem comprometidos com a diplomacia multilateral, após Trump criticar aspectos de acordos internacionais em questões como comércio e mudança climática.

Gabriel disse que a reunião na cidade alemã era um símbolo para a importância do multilateralismo, já que a ex-capital da Alemanha Ocidental abriga um grande contingente da Organização das Nações Unidas e de outras entidades internacionais. / DOW JONES NEWSWIRES