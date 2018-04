Alemanha detecta nível excessivo de dioxina em aves

Três frangos, de 15 amostras de frango, peru e carne de porco enviadas à Comissão da União Europeia, apresentaram uma concentração de dioxina duas vezes mais alta que o legalmente permitido, disse um porta-voz do Ministério da Agricultura da Alemanha.

Segundo o porta-voz, que não quis ser identificado, a carne dos frangos contaminada não foi vendida, mas ele ressaltou que sua ingestão não teria sido prejudicial no curto prazo visto que o nível de contaminação por dioxina era baixo.

A Alemanha congelou as vendas de carne de porco, aves e ovos provenientes de mais de 4.700 fazendas do país a fim de deter a propagação de alimentos que poderiam ter sido contaminados com dioxina, após ter sido encontrada ração animal contaminada.

Gorduras produzidas para uso em pastilhas de ração continham mais de 77 vezes a quantidade aprovada de dioxinas, de acordo com testes publicados na sexta-feira pelo Ministério da Agricultura do Estado de Schleswig-Holstein. O ministério também disse que tinha informações de que a empresa alemã Harles & Jentzsch GmbH vinha produzindo gordura contaminada há meses.

O escândalo veio à tona após testes regulares aleatórios revelarem níveis excessivos de dioxina em ovos no oeste da Alemanha. Mais de 8.000 frangos foram abatidos e os temores sobre os alimentos contaminados se espalharam para a famosa indústria suína alemã.

A Coreia do Sul e a Eslováquia proibiram a venda de alguns produtos de origem animal importados da Alemanha, enquanto autoridades da Grã-Bretanha, Itália e Holanda estão investigando se os alimentos contendo ovos alemães podem ser ingeridos sem risco. As informações são da Associated Press.