Atualmente a Alemanha possui quase 4.300 soldados no norte afegão. Um decreto do Parlamento impede que o contingente no Afeganistão ultrapasse esse número. Merkel disse que o país ampliará o número de homens envolvidos no treinamento das forças locais. Segundo ela, Berlim não estabelecerá uma data para a retirada de suas tropas.