Alemanha deve suspender controles de fronteiras em maio

BERLIM - A Alemanha poderá suspender no dia 12 de maio seus controles fronteiriços instaurados em 2015 para conter o fluxo de imigrantes, se o ritmo de pessoas que chegam ao país continuar se reduzindo, declarou o ministro alemão do Interior, Thomas de Maizière, na terça-feira.

"Não estenderemos os controles fronteiriços além de 12 de maio se os números continuarem sendo tão baixos", disse o ministro à emissora nacional austríaca, a ORF. De Maizière falou com o canal no final de uma reunião de ministros do Interior de países germanófonos na capital austríaca.

Os controles foram instaurados em setembro, quando uma média de 10 mil migrantes chegava ao país todos os dias. Maioria foge da violência na Síria, no Afeganistão e no Iraque.

Para chegar à Alemanha, muitos cruzaram perigosas rotas pelo mar entre Turquia e Grécia, e depois a pé pelos Bálcãs.

A Alemanha bateu seus recordes de acolhida em 2015, com 1,1 milhão de imigrantes, no momento em que o continente tenta superar sua pior crise migratória desde o final da Segunda Guerra Mundial.

De Maizière garantiu que o número de solicitantes de asilo caiu drasticamente após o reforço nos controles registrados na Áustria e em outros países. /AFP