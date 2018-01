Alemanha discute violência juvenil Com mesa redonda realizada hoje, em Berlim, sob a presidência do chanceler Gerhard Schoeder e reunindo fabricantes de videogames e representantes dos canais de televisão, líderes políticos das várias correntes ideológicas e educadores alemães iniciaram a campanha nacional contra a onda de violência ora registrada no país, sobretudo entre os adolescentes. O sinal de alerta para essa mobilização foi a chacina ocorrida no colégio da cidade de Erfurt, em 26 de abril passado, quando um jovem aluno, de 19 anos, matou 17 pessoas, entre colegas e professores, e se suicidou logo depois. Ao abrir o debate, Schroeder fez ver a necessidade de os atores políticos e sociais oferecerem pronta resposta à pergunta que mais se ouve hoje no País: como a Alemanha, dotada de um dos melhores de sistema de segurança do mundo, pôde ser o cenário de semelhante tragédia? A busca de uma reposta começou pelo diálogo com os fabricantes de videogames, sobretudo dos que exploram o "filão" da violência e com os representantes da mídia eletrônica, acusada de difundir filmes do mesmo gênero, sem os critérios da moderação, nem a interdição dos horários propícios ao acesso dos jovens. A escolha prioritária desses interlocutores para a primeira mesa-redonda deve ao fato de que o autor da carnificina era adepto de tais jogos e das películas de ação particularmente brutais. Código de conduta No final do debate, ficou acertada a adoção de um código de conduta mais severo para o trato dos atos de violência na tv, devendo a produção alemã de videogames ser igualmente objeto de uma regulamentação. Nos dois registros, serão levadas em conta as recomendações dos chefes de estabelecimentos escolares e os educadores em geral. No novo código de conduta haverá um dispositivo prevendo o estabelecimento de um índex dos filmes, publicações e videogames violentos e da faixa mínima de idade apta ao respectivo consumo. Ao mesmo tempo, o Estado federal e as administrações regionais dos "Lander" deverão reforçar a legislação sobre as condições para o porte de armas, a começar pelo aumento da idade de seus detentores, que passará de 18 anos a 25 anos. O atestado de habilitação para o porte se tornará obrigatório e terá de ser expedido por um perito oficial. Embora manifestem apoio irrestrito a tais medidas, setores do partido conservador (CDU) temem a sua eficácia, visto a impossibilidade atual de serem regulamentados os conteúdos e o acesso à Internet. ?De que servirão as medidas restritivas, se nossos jovens podem se abastecer nos servidores japoneses ou americanos?", era a indagação, sem resposta, do líder democrata-cristão Edmund Stoiber. Por sua vez, abordando o aspecto educacional da questão, o social-democrata Wolfgang Thierse, presidente do Bundestag (o parlamento alemão), enfatizou a necessidade de as escolas e universidades, em consonância com as associações de educadores e de pais de alunos, organizarem debates sobre a violência e os meios de absorvê-las, em parte, pela prática do diálogo com os jovens. Nesse sentido, será necessária uma formação pedagógica específica para os professores, medida que o Ministro da Educação, Edelgard Bulmah, se diz prestes a introduzir no sistema educacional, conforme a reivindicação já formulada pela presidente do Sindicato da Educação, Eva-Maria Stange. "Mas não basta o diálogo", adverte ela, "é preciso que os responsáveis políticos concedam os meios indispensáveis para a adoção de uma nova política de formação dos jovens alemães, pois a atual é mal avaliada nos estudos comparativos de âmbito internacional".