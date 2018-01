Alemanha e os Bálcãs Há um longo tempo, a França, a Itália, e a Espanha estão na linha de frente da crise imigratória na União Europeia. Milhares de infelizes fugiam das guerras ou da pobreza na Ásia ou na África e buscavam refúgio primeiro nos países do sul da Europa, para seguir depois, lentamente, na direção da Grã-Bretanha. Hoje, a situação mudou: no olho do furacão há um novo país, a Alemanha.