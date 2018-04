Alemanha é pressionada a aceitar fundo maior

A preocupação com a contração da economia mundial está no centro do documento a ser assinado hoje, no México, pelos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G-20, grupo das maiores economias do mundo. Embora estejam de mãos atadas para inserir decisões ao texto, as autoridades se valerão do encontro para pressionar a Alemanha a relaxar a exigência de austeridade fiscal sobre os países mais afetados pela crise da dívida soberana e a consentir na criação de um fundo de socorro financeiro regional mais poderoso.

Às projeções alarmantes de encolhimento da economia europeia somam-se as preocupações com a alta do preço do petróleo, agora motivada pela crise em torno do programa nuclear do Irã. O tema foi tratado ontem pelo grupo de trabalho do G-20 sobre commodities, presidido por Brasil e Reino Unido, e terá destaque no documento final.

Mesmo sem esse novo elemento negativo, o crescimento da economia mundial está prejudicado pela crise europeia, prestes a transbordar para o setor financeiro. Em janeiro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) previu expansão de 3,3% na atividade mundial neste ano. Em setembro, projetara 4%.

O recuo se deve à perspectiva de crescimento de apenas 0,5% no PIB da zona do euro. Há cinco meses, o FMI previa aumento de 1,1%. A Comissão Europeia reiterou o cenário recessivo para este ano, com contração de 0,3% nas economias da região, em vez da esperada expansão de 0,5%.

O risco de uma recessão mais acentuada e prolongada na Europa impactar a frágil recuperação da economia dos EUA e afetar o crescimento dos países emergentes, que já será mais magro este ano, é inevitável. Também está presente a ameaça de uma crise sistêmica no setor financeiro mundial, resultante do colapso dos bancos credores de países europeus mais endividados.

Mantega. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, que está no México, concorda que a situação na zona do euro melhorou, mas agora as preocupações são com a desaceleração mundial e o aumento do desemprego. "Saímos do sufoco. Não há grandes riscos de rupturas ou de estresse na área financeira e da dívida dos países, mas há etapas a serem percorridas pelos europeus para normalizar a situação internacional". Segundo ele, a demora nessa normalização tem gerado a deterioração do crescimento mundial. Para o Brasil e demais emergentes, a desaceleração é preocupante. "A queda de preços de commodities jogaria no chão muitas economias emergentes".

O papel do G-20, no encontro de hoje, será o de pressionar a Alemanha a aceitar o alívio nos programas de ajuste nas contas públicas dos países mais afetados pela crise da dívida - Grécia, Espanha, Portugal, Itália e Irlanda. A aposta nas reformas estruturais, para elevar a competitividade dessas economias, será a alternativa defendida pelo FMI ee a maioria dos sócios do G-20.

Mesmo com o maior poder de fogo do FMI e do Mecanismo de Estabilização Europeu (ESM), ainda incerto, a economia da zona do euro está sujeita à contração por causa do rigor de seus programas de ajuste fiscal. Um alívio nesses compromissos garantiria a retomada da atividade nos países pressionados pelos mercados e, em longo prazo, o cumprimento de metas de redução da dívida soberana.

O G-20 apelará ainda para a Alemanha aceitar a combinação de dois fundos de resgate financeiro para criar uma muralha de quase US$ 1 trilhão contra o contágio da crise e, sobretudo, das incertezas ainda presentes sobre a Grécia. Em princípio, o ESM, cujas operações começariam em julho, receberia recursos disponíveis do Fundo Europeu de Estabilização Financeira, a ser extinto no mesmo mês. Antes contrário ao projeto, o ministro de Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, sinalizou com possível aval à ideia, a ser discutida em Bruxelas em março.

Como reação emergencial, o G-20 prepara na reunião de hoje os termos do aporte adicional de US$ 500 bilhões ao FMI. O organismo já dispõe de outros US$ 500 bilhões para o socorro dos associados europeus e, eventualmente, de instituições financeiras afetadas pela crise.

A Europa concordou em contribuir com cerca de US$ 250 bilhões, boa parte a ser retirada dos cofres alemães. Japão, Brasil, China, Índia e outros parceiros devem garantir o restante. Mantega reforçou que o Brasil e demais emergentes só vão colaborar se os europeus colocarem mais as mãos nos bolsos para se ajudarem entre si e se as nações avançadas reconhecerem mais a importância dos emergentes no FMI e no Banco Mundial./COLABOROU LUCIANA XAVIER