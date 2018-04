Alemanha e R. Unido pedem maior integração na z. euro Os ministros de Finanças da Alemanha e do Reino Unido, Wolfgang Schäuble e George Osborne, expressaram apoio à maior integração na zona do euro e afirmaram que mais reformas em níveis nacional e internacional são fundamentais para impulsionar o crescimento na Europa. As ideias foram expostas em artigo escrito conjuntamente pelos ministros e publicado nesta sexta-feira pelo jornal britânico Financial Times.