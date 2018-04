Alemanha elegerá novo presidente em 18 de março Berlim, 20 (AE) - O presidente do Parlamento da Alemanha, Norbert Lammert, afirmou que uma assembleia especial escolherá no dia 18 de março o sucessor do ex-presidente Christian Wulff, que renunciou na sexta-feira devido às alegações de que recebeu favores de amigos.